Слово,где рядом нахходятся два гласных звука.а)баю-бай;б)сауна;с)армия;д)аллея

Русский язык
Слово,где рядом нахходятся два гласных звука.а)баю-бай;б)сауна;с)армия;д)аллея
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