Побудувати два прямокутника які мають периметр 12 см (пажалуйста рисунком)
Математика
Побудувати два прямокутника які мають периметр 12 см (пажалуйста рисунком)
Ответ(ы):
Гость:
На фотографии два отдельных прямоугольника периметром по 12 см и два объединённых прямоугольника вместе имеющих периметр 12 см.
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