В какой координатной четверти находится точка пересечения прямых -2=6х-5у и -4-3х=-2у А) 1 четверти Б) 3 четверти с) 4 четверти д)2 четверти

Математика
В какой координатной четверти находится точка пересечения прямых -2=6х-5у и -4-3х=-2у А) 1 четверти Б) 3 четверти с) 4 четверти д)2 четверти
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