Какая связь существует между самой прекрасной из богинь Афродитой и самым некрас??вым из олимпийцев Гефестом? Нужно сегодня!!! СПАСИБО!

История

Какая связь существует между самой прекрасной из богинь Афродитой и самым некрас??вым из олимпийцев Гефестом? Нужно сегодня!!! СПАСИБО!

Автор: Гость