Какая связь существует между самой прекрасной из богинь Афродитой и самым некрас??вым из олимпийцев Гефестом? Нужно сегодня!!! СПАСИБО!

История
Какая связь существует между самой прекрасной из богинь Афродитой и самым некрас??вым из олимпийцев Гефестом? Нужно сегодня!!! СПАСИБО!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они были женаты но их брак был бесплоден....Гефест с первого взгляда влюбился в Афродиту самую красивую из богинь.
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