Рассказ о процессах всасывания воды растениями и процессах испарения.

Биология
Рассказ о процессах всасывания воды растениями и процессах испарения.
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