Отгадать загадки и исключить лишнее понятие.1.Два брата через дорогу живут,а друг ??руга не видят.2.Брат за братом всю дорогу бежит,а догнать не может.3.Один говорит,двое глядят и двое слушают.4.Пять братьев в одном домике живу...

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Отгадать загадки и исключить лишнее понятие.1.Два брата через дорогу живут,а друг ??руга не видят.2.Брат за братом всю дорогу бежит,а догнать не может.3.Один говорит,двое глядят и двое слушают.4.Пять братьев в одном домике живут.Печки нет,а всем тепло.

Автор: Гость