Перевод числа 1DBFFABB380AFFAEC из двоичной системы перевести в восьмиричную десятичную ?? шестнадцатиричную

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Из 16 в 2 систему исчесления: 1DBFFABB380AFFAEC = 0001 1101 1011 1111 1111 1010 1011 1011 0011 1000 0000 1010 1111 1111 1010 1110 1100 Из 16 в 8 систему исчесления: 1DBFFABB380AFFAEC = 000 011 101 101 111 111 111 101 010 111 011 001 110 000 000 101 011 111 111 101 011 101 100 => 035577752731600537753548 Из 16 в 10 я не знаю.