Перевод числа 1DBFFABB380AFFAEC из двоичной системы перевести в восьмиричную десятичную ?? шестнадцатиричную
Информатика
Перевод числа 1DBFFABB380AFFAEC из двоичной системы перевести в восьмиричную десятичную ?? шестнадцатиричную
Ответ(ы):
Гость:
Из 16 в 2 систему исчесления: 1DBFFABB380AFFAEC = 0001 1101 1011 1111 1111 1010 1011 1011 0011 1000 0000 1010 1111 1111 1010 1110 1100 Из 16 в 8 систему исчесления: 1DBFFABB380AFFAEC = 000 011 101 101 111 111 111 101 010 111 011 001 110 000 000 101 011 111 111 101 011 101 100 => 035577752731600537753548 Из 16 в 10 я не знаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Русский язык
История
Математика
Помогите решить задачу с помощью формулы V=abc: ab,если V=1088 дм (дм в кубе),с=25 см. Каков смысл произведения ab?
Қазақ тiлi