В бочке А имеется 39 литров воды ,а в бочке Б 24 литра воды сколько останется воды в б??чках после выполнения алгоритма нц пока Аlt;gt;Б если Аgt;Б то А:=А-Б иначе Б:=Б-А кц
Информатика
В бочке А имеется 39 литров воды ,а в бочке Б 24 литра воды сколько останется воды в б??чках после выполнения алгоритма нц пока Аlt;gt;Б если Аgt;Б то А:=А-Б иначе Б:=Б-А кц
Ответ(ы):
Гость:
вот так всё и просто решение 39-24= 15 24/15=1.6 кц не знаю но я так решала 2 года назад
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