Из города в противоположном направлении выехали два поезда ,скорости которых был?? равны 90 км\ч и 100 км\ч. за какое время они оказались на расстоянии 380 км друг от друга

Математика

Из города в противоположном направлении выехали два поезда ,скорости которых был?? равны 90 км\ч и 100 км\ч. за какое время они оказались на расстоянии 380 км друг от друга

Автор: Гость