Из города в противоположном направлении выехали два поезда ,скорости которых был?? равны 90 км\ч и 100 км\ч. за какое время они оказались на расстоянии 380 км друг от друга

Математика
Из города в противоположном направлении выехали два поезда ,скорости которых был?? равны 90 км\ч и 100 км\ч. за какое время они оказались на расстоянии 380 км друг от друга
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
100+90=190(км/ч) скорость отдаления 380÷190=2(ч) ответ: за 2 часа они оказались на расстоянии 380км друг от друга
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