Найдите площадь круга,если длина 1/3 окружности этого круга равна 12,4 см.(П приблизи??ельно равно 3,1)
Математика
Найдите площадь круга,если длина 1/3 окружности этого круга равна 12,4 см.(П приблизи??ельно равно 3,1)
Ответ(ы):
Гость:
1/3L=12,4 L=37,2 L=2пr, откуда получаем что r=6 S=пr^2 S=111,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пунктанционный разбор предложения с однородными членами разобрать 2 предложения и составить схему каждого предложения: 1.Как только я выдержала экз...
Физика
СРОЧНО! В чайник налили 2 л воды при температуре 20 градусов и поставили на огонь. После закипания воды ее обьем оказался 1,9 л. Какое количество...
Русский язык
У Васи и Кати была кошка.Вдруг кошка пропала.Дети искали кошку,но не могли найти.Вот играли дети около сарая и услышали,что кто-то мяучит.Это была ...