Какую роль в пьесе могут играть лейтмотивы? ПОМОГИИТЕ
Литература
Какую роль в пьесе могут играть лейтмотивы? ПОМОГИИТЕ
Ответ(ы):
Гость:
Лейтмотив- это главная мысль, которая красной чертой проходит через все произведение. следовательно, в лейтмотиве заключен смысл пьесы.
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