Помогите номер6 закончил мысль левша откозался от предложения остаться в Англии потому что
Литература
Помогите номер6 закончил мысль левша откозался от предложения остаться в Англии потому что
Ответ(ы):
Гость:
...не понимал по-английски.
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