Какое значение имеет испарение для растений?

Биология
Какое значение имеет испарение для растений?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Значение испарения в жизни растений исключительно велико. Без солнечного света в растении не может образоваться крахмал. Но солнце, необходимое для образования крахмала, сильно нагревает листья. При испарении воды листья охлаждаются, и растение не перегревается. Испарение воды способствует передвижению воды, в растении. Током воды по растению передвигаются минеральные соли и органические питательные вещества.
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