Трое мужчин с женами хотят переправиться с левого берега реки на правый. Есть двухместная лодка. Есть двух-местная лодка с одним местом для гребца и одним-для пассажира. Грести могут только мужчины. Рейс-это пересечение реки, и...

Математика

Трое мужчин с женами хотят переправиться с левого берега реки на правый. Есть двухместная лодка. Есть двух-местная лодка с одним местом для гребца и одним-для пассажира. Грести могут только мужчины. Рейс-это пересечение реки, и нельзя грести 2 рейса подряд. Если женщины оказывается на берегу или в лодке вдвоем с кем-нибудь (без третьих лиц), то этот второй должен быть её мужем. Как им всем переправиться? (Когда лодка достигает берега, сначала все обязаны из нее высадиться.)

Автор: Гость