Трое мужчин с женами хотят переправиться с левого берега реки на правый. Есть двухместная лодка. Есть двух-местная лодка с одним местом для гребца и одним-для пассажира. Грести могут только мужчины. Рейс-это пересечение реки, и...

Математика
Трое мужчин с женами хотят переправиться с левого берега реки на правый. Есть двухместная лодка. Есть двух-местная лодка с одним местом для гребца и одним-для пассажира. Грести могут только мужчины. Рейс-это пересечение реки, и нельзя грести 2 рейса подряд. Если женщины оказывается на берегу или в лодке вдвоем с кем-нибудь (без третьих лиц), то этот второй должен быть её мужем. Как им всем переправиться? (Когда лодка достигает берега, сначала все обязаны из нее высадиться.)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сначала двое мужчин уплывают один гребет другой пассажир. затем который греб остается а пассажир возвращается. далее уплывает одна пара которая была на берегу. высаживаются а тот который был там возвращается и отправляет другую пару а сам остается с женой. затем пара высаживается а другой мужчина возвращается и отправляет последнюю пару. затем опять садится другой мужчина и забирает последнего мужчину.
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