Найдите корни уравнения x^2-x=2
Алгебра
Найдите корни уравнения x^2-x=2
Ответ(ы):
Гость:
X^2-x-2=0 => d=1+8=3^2 => x1=1+3/2=2 x2=1-3/2=-1
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