Токарь за определённой время должен изготовить 60 деталей. за 1 час он изготавливает на 2 детали больше. Поэтому закончил на 1 час ранше. сколько деталей должен был изготовить за 1 час ?

Математика

Токарь за определённой время должен изготовить 60 деталей. за 1 час он изготавливает на 2 детали больше. Поэтому закончил на 1 час ранше. сколько деталей должен был изготовить за 1 час ?

Автор: Гость