Токарь за определённой время должен изготовить 60 деталей. за 1 час он изготавливает на 2 детали больше. Поэтому закончил на 1 час ранше. сколько деталей должен был изготовить за 1 час ?
Математика
Токарь за определённой время должен изготовить 60 деталей. за 1 час он изготавливает на 2 детали больше. Поэтому закончил на 1 час ранше. сколько деталей должен был изготовить за 1 час ?
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