Сходства и различия бледной поганки и шампиньона

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1. Весьма характерна ножка бледных поганок: она имеет клубневидное утолщение у основания и хорошо выраженную вольву - пленчатую обёртку в нижней части ножки. Она образуется после разрыва покрывала, защищающего молодой гриб. В верхней части ножки есть пленчатое кольцо - остаток того же покрывала.По этому признаку бледную поганку легко отличить от сыроежки: у нее не бывает клубня на ножке (хотя небольшое утолщение и может быть) и вольвы.У бледной поганки ножка имеет клубневидное утолщение, окруженное мешковидной вольвой. В верхней части ножки есть пленчатая "юбочка". У сыроежек ножка прямая, ровная. 2. Пластинки на нижней части шляпки у бледной поганки всегда белые.По этому признаку бледная поганка отличается от шампиньона: у него пластинки розовые, а с возрастом становятся коричневыми. Но не забывайте, что при определении цвета пластинок, особенно у молодых грибов, злую шутку с вами может сыграть неопытность, освещение, субъективность в определении оттенка, грибной азарт и прочее.Чтобы отличить бледную поганку от шампиньона не смотрите на ножку - они у этих грибов похожи. Отличается у них цвет пластинок: у шампиньонов - от розового у молодых до коричневого у старых, у бледной поганки - всегда белые. Чтобы исключить лишний риск, не собирайте маленькие, отдельно растущие шампиньоны. Возраст таких грибов не позволяет с точностью определить признаки, по которым шампиньоны отличаются от бледной поганки.