За 6 часов мотоциклист проезжает то же расстояние, что и велосипедист за 10часов. скорость велосипеда на 12 км/ч меньше скорости мотоциклиста. найдите скорость мотоциклиста

Математика
За 6 часов мотоциклист проезжает то же расстояние, что и велосипедист за 10часов. скорость велосипеда на 12 км/ч меньше скорости мотоциклиста. найдите скорость мотоциклиста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорость велосипеда -х скорость мотоцикла - х+12 6(х+12)=10х 6х+72=10х 72=4х х=18 кмч 18+12 =30кмч
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