За 6 часов мотоциклист проезжает то же расстояние, что и велосипедист за 10часов. скорость велосипеда на 12 км/ч меньше скорости мотоциклиста. найдите скорость мотоциклиста

Математика

За 6 часов мотоциклист проезжает то же расстояние, что и велосипедист за 10часов. скорость велосипеда на 12 км/ч меньше скорости мотоциклиста. найдите скорость мотоциклиста

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