срочно очень нужно климат сша заранее спасибо

География
срочно очень нужно климат сша заранее спасибо
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Ответ(ы):
Гость:
Из-за большого размера страны, её протяжённости и широкого разнообразия географических особенностей на территории США можно найти районы с практически любыми климатическими характеристиками. Бо́льшая часть США (штаты, расположенные к югу от 40 градуса с. ш.) располагается в зоне  субтропического климата, севернее преобладает умеренный климат,  Гавайи и южная часть  Флориды лежат в зоне  тропиков, а север Аляски относится к  полярным регионам.  Великие равнины к западу от 100-го меридиана относят к  полупустыням,  Большой Бассейн и области вокруг него имеют  аридный, а прибрежные районы  Калифорнии —средиземноморский климат. Тип климата в границах одного пояса может существенно меняться в зависимости от рельефа, близости океана и других факторов. Благоприятный климат оказал немалое влияние на  заселение материка европейцами и во многом способствовал занятию США лидирующих позиций в мире. ну примерно так это всё что я знаю
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