срочно очень нужно климат сша заранее спасибо

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Из-за большого размера страны, её протяжённости и широкого разнообразия географических особенностей на территории США можно найти районы с практически любыми климатическими характеристиками. Бо́льшая часть США (штаты, расположенные к югу от 40 градуса с. ш.) располагается в зоне субтропического климата, севернее преобладает умеренный климат, Гавайи и южная часть Флориды лежат в зоне тропиков, а север Аляски относится к полярным регионам. Великие равнины к западу от 100-го меридиана относят к полупустыням, Большой Бассейн и области вокруг него имеют аридный, а прибрежные районы Калифорнии —средиземноморский климат. Тип климата в границах одного пояса может существенно меняться в зависимости от рельефа, близости океана и других факторов. Благоприятный климат оказал немалое влияние на заселение материка европейцами и во многом способствовал занятию США лидирующих позиций в мире. ну примерно так это всё что я знаю