Какое лицо и число у слова-я,вам,меня,с тобой !!!СРОЧНО!!!

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Какое лицо и число у слова-я,вам,меня,с тобой !!!СРОЧНО!!!
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