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Мколько будет 1+1×4÷2=?
Математика
Мколько будет 1+1×4÷2=?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
это будет 3, первые умножение и деление, а потом уже остальные
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