Оператор mob(a,b)-находит остаток отделения целого числа а на целое число b, например:mob(25,4)=1.Оператор div(a,b)-находит целую часть от деления целого числа а на целое число b,например:div(25,4)=6.Чему будет равно значение в...

Информатика
Оператор mob(a,b)-находит остаток отделения целого числа а на целое число b, например:mob(25,4)=1.Оператор div(a,b)-находит целую часть от деления целого числа а на целое число b,например:div(25,4)=6.Чему будет равно значение выражения: mob(23,10)*10+div(23,10)?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Mod(23,10) = 3 div(23,10) = 2 3*10+2 = 32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите мне очень нужно срочно
Ответить
Математика
43000мм это сколько в метрах
Ответить
Литература
Сочинение "Татьяна милый мой идеал " Евгений Онегин,помогите!!
Ответить
Математика
Помагите пожалуйста буду благодарна
Ответить
История
. Избранная рада – это: А) созданный Иваном грозным кружок единомышленником для разработки важнейших реформ Б) сословно-представительный орган вл...
Ответить