Оператор mob(a,b)-находит остаток отделения целого числа а на целое число b, например:mob(25,4)=1.Оператор div(a,b)-находит целую часть от деления целого числа а на целое число b,например:div(25,4)=6.Чему будет равно значение в...

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Оператор mob(a,b)-находит остаток отделения целого числа а на целое число b, например:mob(25,4)=1.Оператор div(a,b)-находит целую часть от деления целого числа а на целое число b,например:div(25,4)=6.Чему будет равно значение выражения: mob(23,10)*10+div(23,10)?

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