Миша наклонился и прижал пружинку пальчиком. В одно мгновение пружинка с силою ра??валилась, валик сильно завертелся, молоточки сильно застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик ост...

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Миша наклонился и прижал пружинку пальчиком. В одно мгновение пружинка с силою ра??валилась, валик сильно завертелся, молоточки сильно застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались... Тогда Миша вспомнил, что папенька приказывал ему не трогать пружинки, испугался и... проснулся. Слова какой части речи несут смысловую нагрузку? выпишите их. Выпишите глаголы в два столбика глаголы с приставками: неизменяемыми и с приставками на З-С. Определите тип речи. Помогите дам 15 баллов. Заранее спасибо.

Автор: Гость