Начнем с очевидного. Слово «мама» — особое слово. Оно рождается как бы вместе с н??ми, сопровождает всю жизнь. Попробуем выстроить в порядке, так сказать, значимости наших родственников, друзей, знакомых. Трудно. По тради...

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Начнем с очевидного. Слово «мама» — особое слово. Оно рождается как бы вместе с н??ми, сопровождает всю жизнь. Попробуем выстроить в порядке, так сказать, значимости наших родственников, друзей, знакомых. Трудно. По традиции, надо бы начать с родственников. Но степень близости, духовного родства может быть большей, например, с другом. Допустим, поломав голову, вы все же справитесь с задачей и составите список. Тогда другой вопрос: можно ли его считать окончательным, раз и навсегда «действительным»? Наверное, нет... Жизнь готовит нам много неожиданного. Могут происходить такие сближения и отталкивания, которые не раз переиначат все наши построения. Иногда достаточно появиться одному человеку, чтобы все остальные — пусть на время — отступили на задний план. Всё может произойти. Но никакие, даже самые невероятные, перемены не могут заставить «пересмотреть» роль и значение человека, который дал нам жизнь. Мать — вне ряда, место ее в нашей жизни совершенно особое, исключительное. Материнство выходит за пределы обычных форм человеческих связей — профессиональных, дружеских и тому подобное. И в то же время содержит все их зерна, потому что мать несет в себе идею человека. Мать создает новые жизни и тем самым передает эстафету рода человеческого, выступает связующим звеном между поколениями. Она, можно сказать, источник возобновляемых сил природы. Случайно ли, что ребенок, еще не умеющий говорить, раньше других слов произносит: «Мама»? Если мы обратимся к этимологическому словарю русского языка, то прочтем там, что слово «мама» образовано самими детьми еще на стадии лепета удвоением слога «ма». Это слово почти одинаково произносится на многих языках: русском, болгарском, чешском, польском, литовском, албанском, армянском. Но если даже оно звучит и по-другому, все равно в нём чаще всего есть опорный открытый звук «а». Тот же звук доминирует в ласковых напевах колыбельной песни — «Баю-баюшки-баю». Очевидно, мать инстинктивно чувствует, как лучше, естественнее обратиться ей к ребенку, чтобы перелить в него свои любовь и нежность. Материнство — это жизнетворчество, это миссия от рождения данная женщине! Мать находит себя — должна находить! — в беззаветной посвященности детям. А дети отвечают ей — должны отвечать! — любовью, вниманием, заботой. Это идеал, истинная «норма», в которой воплощается замысел природы и общества, их гармония. Помогите написать сжатое изложение слов 120-150

Автор: Гость