Эссе "Речевое развитие"

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Эссе "Речевое развитие"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Очень давно меня волнует и тревожит вопрос позднего речевого развития детей. Общаясь с детьми на протяжении многих лет я заметила такой факт, что дети приходящие в ясельную группу практически не говорят, хотя бывают исключения. Наблюдая за поведением родителей с детьми за пределами детского сада, я просто поражаюсь на сколько они бывают не внимательны к своим детям. Многие родители очень заняты на работе, и мало уделяют времени для общения с ребенком, чтения художественной литературы, совместных игр, бесед и прогулок. В итоге развитие ребенка происходит однобоко. В процессе посещения детского учреждения педагог стремится заполнить пробелы воспитания но, этого недостаточно для полноценного развития ребенка. Многие воспитатели сталкиваются с проблемой недостаточного развития мелкой моторики - в итоге - дети плохо владеют карандашом и кисточкой, не умеют обращаться с пластилином, застегнуть пуговицу, завязать бант или шнурок. А ведь от развития мелкой моторики пальцев рук напрямую зависит успешное речевое развитие ребенка. Я думаю недаром наши предки много времени уделяли ручному труду. Дети с малых лет учились работать руками, делая посильную работу по дому - перебирая крупу, пропалывая грядки, собирая ягоды, занимаясь шитьем или плетением - дети осваивали родной язык, развивали мелкую моторику, воображение, учились фантазировать, успешно перенимали опыт предыдущих поколений. В современном техническом мире - отступили далеко назад семейные традиции, в результате чего пострадали дети. Детские вопросы: "Что? Почему? Зачем и как? " - часто не находят ответа и это печально. Очень хочется, чтобы взрослые за своими проблемами не забывали о том, что время развития определенных психических процессов ограничено и надо успеть в дошкольном возрасте заложить необходимый багаж для дальнейшей успешной деятельности ребенка.
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