Что такое Керамик? история 5-того класса пораграф 37

История
Что такое Керамик? история 5-того класса пораграф 37
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один из районов Афин,знаменитое древнее кладбище в Древних Афинах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В каждом углу прямоугольной формы сидит по одной кошке. Напротив каждой кошки по три кошки. Сколько кошек в комнате?
Ответить
Русский язык
Выпиши слово,которое является проверочным для всех остальных.Выдели орфограмму. ??олеть,больно,больной,заболевание
Ответить
Русский язык
Знаете напишите 3л. мн.ч
Ответить
Алгебра
Помогите плиизз Ре­ши­те урав­не­ние 5-2х=11-7(х+2)
Ответить
Математика
Решить примеры в столбик . Пожалуйста . Срочно. 17,39:(15-14,26)-6:12,15.... 58,78-1,38:(275,4:6,8)
Ответить