Что такое хорошо?! мне просто захотелось узнать побольше про это )))

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Что такое хорошо?! мне просто захотелось узнать побольше про это )))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ХОРОШО́ 1. Наречие Отметка, обозначающая сравнительно высокую оценку знаний. "Учиться на х." 2. частица Да, согласен, ладно. "X., я приду" Оставить отзыв
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