Как находить изотопы??? Очень нужно!!!!
Химия
Как находить изотопы??? Очень нужно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изотопы – это разновидность атома одного и того же хим. элемента, имеющий одинаковое число протонов в ядре, но разную массу. Каждый изотоп принято обозначать набором символов, где X – символ химического элемента, Z – заряд ядра атома (число протонов) , А – массовое число изотопа (общее число нуклонов – протонов и нейтронов в ядре, A = Z + N).
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