Проверочное слово слова кровать
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Проверочное слово слова кровать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его ни как не проверить,но точно пишется кровать
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