Проверочное слово слова кровать

Русский язык
Проверочное слово слова кровать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его ни как не проверить,но точно пишется кровать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предлож??нии должны стоять запятые? ​Воробей (1) неожиданно взлетев (...
Ответить
Русский язык
Гора (-ист-) помогите ист это суффикс!? Какое слово получилось ?
Ответить
Русский язык
К какому слову нельзя,не изменяя порядка букв, добавить букву" т", чтобы получилось новое слово: сор, веер, пара,, рубил, варил ? какие слова получ...
Ответить
Математика
429 ц = т ? ц? 70ц 70кг= кг? 48дм 2см= см? 17 м 40 см= дм? 4 км 2800см = м?
Ответить
Математика
35 105 108 выберите все пары взаимно простых чисел
Ответить