Что такое хромосомы?

Биология
Что такое хромосомы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хромосома (chromosome). Длинная цепочка ДНК, содержащая тысячи генов в защитной оболочке. В человеческой сперме или яйцеклетке содержится двадцать три хромосомы, во всех остальных человеческих клетках — двадцать три пары хромосом (одна — от отца, одна — от матери) .
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