Как это решать????????????
Математика
Как это решать????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-11-15=-26 9-27=-18 -27+9=-18 -15-11=-26 8-14=-6 -14+8=-6 -11+15=26 27-9=18
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