Что такое конфликт? Какие бывают конфликты? Участвовали ли вы в конфликтах?

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Конфликт - это столкновение интересов, позиций, убеждений, принявшее крайнюю форму, выходящее за пределы общепринятых правил и норм. Он может произойти из-за множества причин как между отдельными людьми, так и между большими группами людей, народами, государствами, даже коалициями государств. В зависимости от этого, конфликты подразделяются на межличностные (социальные), юридические, политические.