Что такое круговорот воздуха? ППППЛЛЛИИИЗЗЗ помогите

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Между различными частями географической оболочки происходит круговорот веществ и проходит поток энергии. В результате географическая оболочка представляет собой единое целое. Это значит, что между литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой осуществляется обмен веществ. Так существует круговорот воды, круговорот веществ, связанный с живыми организмами. Круговорот воздуха в тропосфере возникает из-за вращения планеты, различным количеством солнечного тепла, поступающего на Землю, различной скоростью нагревания материков и океанов. Под круговоротом воздуха понимают не только ветра, но и вертикальное движение воздушных масс. Самые большие ветра дуют между экваториальным поясом и полярными поясами. Однако самый значительный круговорот в географической оболочке — это биологический круговорот. Растения на свету благодаря процессу фотосинтеза образуют органические вещества из неорганических (воды и углекислого газа) . Также в процессе фотосинтеза в виде побочного продукта выделяется кислород, который необходим для дыхания подавляющему большинству живых организмов. Органические вещества, синтезированные растениями, используются ими самими для жизни, а также потребляются травоядными животными. Животные-хищники едят травоядных, таким образом продолжая поток органического вещества. Растения и животные или их части после отмирания разлагаются бактериями, грибами и другими организмами до неорганических (минеральных) веществ. Эти минеральные вещества позже снова используются растениями для жизнедеятельности. Таким образом, атомы химических элементов переходят из неорганических в органические молекулы, затем обратно. Происходит круговорот веществ.