Что такое "ксерофид"?
География
Что такое "ксерофид"?
Ответ(ы):
Гость:
Ксерофиты состовляют типичную флору пустынь и полупустынь,обычны на морском побережье и в песчанных дюнах.
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