Что такое лебяжья верность
Русский язык
Что такое лебяжья верность
Ответ(ы):
Гость:
Точнее Лебединая верность. Эти птицы очень верные. За всю жизнь у них бывает только один партнёр. И кажется если погибает один, то второй тоже умирает.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите составить условие задачи масса ящика 2 кг,а масса яблок,которые в нем ле??ат,на 18 кг больше массы ящика.Узнай массу ящика с яблоками
Математика
Антилопа сначала бежала 3 часа со скоростью 85 км/ч , а потом ещё 2 часа бежала со ско??остью 75 км/ч . Какое расстояние пробежала антилопа ?