Найди третью, пятую и шестую часть числа 30

Математика
Найди третью, пятую и шестую часть числа 30
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Гость:
Третья 10 пятая 6 шестая 5
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