Нужно составить 3 вопроса об обитателях явлениях и свойствах моря

География
Нужно составить 3 вопроса об обитателях явлениях и свойствах моря
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Какая волна больше в море ветровая или цунами? Ответ : Ветровая волна Где проживает самая безобидная акула ? Ответ : В Черном море Какое физическое свойство присуще только воде? Ответ : Вода может быть в твердом,жидком , и газообразном состоянии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить такую задачу:от станции до посёлка 210 км . Из посёлка на станцию выехала машина со скоростью 65 километров в час. На каком расстоянии о...
Ответить
Русский язык
Как делать по русскому языку 9 класс львов львова .номер321
Ответить
Алгебра
X(X+3)(x-1)=x^{2}(x+2)
Ответить
Алгебра
Подскажите плиз) (3n-4)^2-n^2
Ответить
Русский язык
Сделайте полный синтаксический разбор предложения. ЕЁ ГЛАЗА БЫЛИ ЗАПЛАКАНЫ.
Ответить