Нужно составить 3 вопроса об обитателях явлениях и свойствах моря

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Какая волна больше в море ветровая или цунами? Ответ : Ветровая волна Где проживает самая безобидная акула ? Ответ : В Черном море Какое физическое свойство присуще только воде? Ответ : Вода может быть в твердом,жидком , и газообразном состоянии