Сделайте полный синтаксический разбор предложения. ЕЁ ГЛАЗА БЫЛИ ЗАПЛАКАНЫ.
Русский язык
Сделайте полный синтаксический разбор предложения. ЕЁ ГЛАЗА БЫЛИ ЗАПЛАКАНЫ.
Ответ(ы):
Гость:
Повеств, невоскл, простое , распространенное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Ани есть 30 одинаковых кубиков. Сколько различных прямоугольных параллелепипедов она может из них составить, если для построения одного параллеле...
История
Заполните таблицу. сравните устройство Афин (при Солоне) и Спарты. Выявите основные сходства и различия. Сделайте вывод.
Русский язык