Сделайте полный синтаксический разбор предложения. ЕЁ ГЛАЗА БЫЛИ ЗАПЛАКАНЫ.

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Сделайте полный синтаксический разбор предложения. ЕЁ ГЛАЗА БЫЛИ ЗАПЛАКАНЫ.
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Гость:
Повеств, невоскл, простое , распространенное
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