Напешите плохие поступки

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Напешите плохие поступки
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Пить Курить Драться Обзываться Ломать ветки на деревьях  И т.д.
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