Просклоняйте слово Африка

Русский язык
Просклоняйте слово Африка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кто,что? Африка кого,чего? Африки кому,чему? Африке кого,что? Африку кем,чем? Африкой о ком,о чём? об Африке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь и реши три похожие задачи про пешеходов,которые шли навстречу друг другу ??о скоростью 4 км/ч и 5 км/ч и встретились через 2 часа.
Ответить
Русский язык
Достижениями окончание слова
Ответить
Информатика
Напишите программу для Pascal. Пользователь с клавиатуры вводит любое четырехзначное число необходимо определить равна ли сумма тысяч и десятков су...
Ответить
Другие предметы
Как оброзуется почва
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста сделать упр789 :((( я не могу!
Ответить