Просклоняйте слово Африка
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Просклоняйте слово Африка
Ответ(ы):
Гость:
Кто,что? Африка кого,чего? Африки кому,чему? Африке кого,что? Африку кем,чем? Африкой о ком,о чём? об Африке
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