Как оброзуется почва

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Как оброзуется почва
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Почва — это легкий, порошкообразный покров, в котором произрастает растительность. В ее состав входят мелкие камни, остатки растительности и животных организмов. Мелкие камни в свое время были большими скалами, остатки растений и животных принадлежали живым растениям и живым существам.
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