Доброго вечора. Допоможіть з завданням. Завдання на картинці. Дуже дякую.

Английский язык
Доброго вечора. Допоможіть з завданням. Завдання на картинці. Дуже дякую.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста с решением уравнения 5^x-(1/5)^x-1=4
Ответить
Обществознание
Объясните как вы понимаете следующее высказывание Дж. Бернарда Шоу " экономика - э??о умение пользоваться жизнью наилучшим образом"
Ответить
Русский язык
Образуй от данных имен существительных однокоренные глаголы. ВЕСЕЛЬЕ,ИНТЕРЕС,ЧИСТОТА,ХОД,ЦВЕТ,БОРЬБА,ГОСТЬ.
Ответить
Геометрия
Помогите решить задачу пожалуйста)
Ответить
Українська мова
Поділіть слово бездоріжжя начастини для переносу
Ответить