Доброго вечора. Допоможіть з завданням. Завдання на картинці. Дуже дякую.
Английский язык
Доброго вечора. Допоможіть з завданням. Завдання на картинці. Дуже дякую.
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