Объясните как вы понимаете следующее высказывание Дж. Бернарда Шоу " экономика - э??о умение пользоваться жизнью наилучшим образом"

Обществознание
Объясните как вы понимаете следующее высказывание Дж. Бернарда Шоу " экономика - э??о умение пользоваться жизнью наилучшим образом"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это выражение означает, что экономика помогает упростить жизнь, использовать её по полной мере. Ведь без экономики мир бы не смог жить.
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