Вычислите: 287² - 287 · 48 + 239 · 713 = ? 73,4² + 73,4 ·17,2 - 90,6 · 63,4 = ?
Алгебра
Вычислите: 287² - 287 · 48 + 239 · 713 = ? 73,4² + 73,4 ·17,2 - 90,6 · 63,4 = ?
Ответ(ы):
Гость:
1) 239432 2) 906 Сначала делается умножение, потом сложение и вычитание))
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