5 примеров с рычагом
Физика
5 примеров с рычагом
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
165 кг апельсинов и 375 кг яблок разложили поровну в 15 магазинов сколько килограммов фруктов отвезли в каждый магазин?
Математика
Примеры 39:3•4= 100-3•4= 84-(48+26)= 64:2•3= 6•9+48:6= 23+(75-48)= 48:4•8= 66:3•2-5= 53-(53-40)= Задача Цена билета 78 р. пассажир отдал ...
Математика
Помогите пожалуйста по математике 4 класс Часть 2 ...Г. Л. Муравьёва, М. А. Урбан стр. 26-27 Урок 76....от 1 по 9 задание!Спасибо большое!
Математика
Помогите пожалуйста, очень прошу 7/30+11/36=....... 8/11-5/8=.......... 1/7+2/3-1/2=.......... 1/2+1/4+1/8=......... 5/12+5/6-3/4=..........