Помогите пожалуйста с решением уравнения 5^x-(1/5)^x-1=4
Алгебра
Помогите пожалуйста с решением уравнения 5^x-(1/5)^x-1=4
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