Помогите пожалуйста сделать упр789 :((( я не могу!
Математика
Помогите пожалуйста сделать упр789 :((( я не могу!
Ответ(ы):
Гость:
1)1263*209=263967 2) 341640-263967=77673 3) 980081+77673=1057754
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