Напишите программу для Pascal. Пользователь с клавиатуры вводит любое четырехзначное число необходимо определить равна ли сумма тысяч и десятков сумме сотен и единиц и вывести соответствующий ответ на экран Например: 3671 -нет ...

Информатика
Напишите программу для Pascal. Пользователь с клавиатуры вводит любое четырехзначное число необходимо определить равна ли сумма тысяч и десятков сумме сотен и единиц и вывести соответствующий ответ на экран Например: 3671 -нет 3641 -да
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как оброзуется почва
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста сделать упр789 :((( я не могу!
Ответить
Химия
Помогите решить)добавлю балов) H2SO4+SiO2 Ca(OH)2+CO2 Ca(OH)2+CuO HNO3+Cu(OH)2 CO2+H2O H2SO4+CuO Al(OH)3+HCl
Ответить
Английский язык
Доброго вечора. Допоможіть з завданням. Завдання на картинці. Дуже дякую.
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста с решением уравнения 5^x-(1/5)^x-1=4
Ответить