Напишите программу для Pascal. Пользователь с клавиатуры вводит любое четырехзначное число необходимо определить равна ли сумма тысяч и десятков сумме сотен и единиц и вывести соответствующий ответ на экран Например: 3671 -нет ...
Информатика
Напишите программу для Pascal. Пользователь с клавиатуры вводит любое четырехзначное число необходимо определить равна ли сумма тысяч и десятков сумме сотен и единиц и вывести соответствующий ответ на экран Например: 3671 -нет 3641 -да
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