Қатыгез сөзіне синоним антоним омоним, айлакер сөзіне синоним антоним омоним ж??ксы сөзіңе синоним антоним омоним даю 20 балла
Қазақ тiлi
Қатыгез сөзіне синоним антоним омоним, айлакер сөзіне синоним антоним омоним ж??ксы сөзіңе синоним антоним омоним даю 20 балла
Ответ(ы):
Гость:
Жаксы сөзіне антоним ол жаман
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 5 дней ткацкая фабрика выпустила 6200м ситца.Сколько метров шерсти выпустит фабр??ка за 7 дней,если в день она будет выпускать шерсти в 4 раза м...
Русский язык
Математика
Составь и реши три похожие задачи про пешеходов,которые шли навстречу друг другу ??о скоростью 4 км/ч и 5 км/ч и встретились через 2 часа.
Русский язык