Заполните таблицу. сравните устройство Афин (при Солоне) и Спарты. Выявите основные сходства и различия. Сделайте вывод.

История
Заполните таблицу. сравните устройство Афин (при Солоне) и Спарты. Выявите основные сходства и различия. Сделайте вывод.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Похожи они тем, что все  этих двух государствах живут греки, и больше практически ничего!!!)))) Различий много - Афиняне любят театр, искусство, а спартанцы наоборот, были крутыми войнами, а театр - презирали... Вот такой разный, одинаковый, греческий народ!!!!!))))))) Будут вопросы, скидывай, ответим!)))
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