Заполните таблицу. сравните устройство Афин (при Солоне) и Спарты. Выявите основные сходства и различия. Сделайте вывод.

Гость: Гость:

Похожи они тем, что все этих двух государствах живут греки, и больше практически ничего!!!)))) Различий много - Афиняне любят театр, искусство, а спартанцы наоборот, были крутыми войнами, а театр - презирали... Вот такой разный, одинаковый, греческий народ!!!!!))))))) Будут вопросы, скидывай, ответим!)))